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凌巨股東會／通過解任董事呂昕晨案 將召開股東臨時會全面改選董事

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
凌巨25日股東會由董事長田村隆幸（左四）主持，通過解任董事呂昕晨案，並將召開股東臨時會全面改選董事。凌巨／提供
凌巨25日股東會由董事長田村隆幸（左四）主持，通過解任董事呂昕晨案，並將召開股東臨時會全面改選董事。凌巨／提供

近來爆發股權交割爭議的凌巨（8105），25日舉行股東常會，順利通過各項議案，包括小股東提案的「解任董事呂昕晨」。並於臨時動議通過提案「董事全面提前改選」，凌巨將依規於今年9月30日前召開股東臨時會，進行董事改選作業。

近來爆發股權交割爭議的凌巨，原大股東日本半導體大廠凸版控股（TOPPAN Holdings Inc.）已對股市金主賈文中所屬的聚奕投資提出國際仲裁，並假扣押20億資產。而聚奕投資則是強調，與日方理性協商中，交割準備就緒。

凌巨股東會前夕，小股東提案解任董事呂昕晨，指稱其配偶為掏空誠美材（4960）並經法院判刑6年的主嫌林勇任；加上凌巨曾與林勇任之間有關係人交易，恐發生公司治理爭議。這項董事解任案，25日在股東會中獲表決通過。

呂昕晨今年3月6日已經以個人生涯規劃為由，請辭凌巨副董事長職務；今天再被解任凌巨董事。

中小尺寸面板廠凌巨今年首季獲利驚艷市場，單季毛利率8.66%，季增1.16個百分點，年增1.7個百分點。稅後純益1.9億元，季增60.9%，年大增314%；每股稅後純益0.43元。凌巨2026年5月合併營收7.31億元，月增6.26%，年減4.19%。累計今年前五個月合併營收35.47億元，年微增0.42%。

凌巨

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