訂單滿手帶動單季營收創高可期 法人調高這檔網通股目標價

中磊（5388）受益既有cable與企業網通訂單滿手，及記憶體成本轉嫁有成，推升本季及下季營收有機會連創歷史新高，目前已在談2027年上半年訂單，並開始進行記憶體備貨，法人調升2026、2027年獲利預估值及目標價。

法人分析，中磊第1季本業獲利略優於預期，受業外虧損拖累，每股稅後純益僅1.0元，存貨水位由2025年第4季的194.6億元增至229.3億元，存貨週轉天數由122日增加至134日，主要因應未來幾季訂單備料。

中磊目前已在談2027年上半年訂單，因應記憶體缺料亦開始提前備貨，2026 年重要營運動能來自高毛利率的DAA產品大量出貨，法人表示，但目前DAA 產品出貨進度有所遞延，預計2026年營收占比由原預估10%下滑至5%內，2027年才會明顯放量。

另一方面，針對近期德國子公司遭華為提起訴訟，法人評估，由於中磊德國營收占比極低，且訴訟影響產品有限，對於整體營運衝擊可控，維持買進建議。