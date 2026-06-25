「台達電一直跌」？ 創天價後反轉下跌 不到1個月跌幅24%

電源龍頭台達電（2308）股價在5月27日盤中寫2,585元歷史新高後反轉向下，25日開高走低，失守2,000元關卡，一度下滑至1,960元，統計不到一個月時間就跌掉625元，跌幅24.17%，台達電一直跌，引來投資人熱烈討論，詢問到底怎麼了？

台達電在6月17日除息，每股配發11.6元現金股利，但目前仍是貼息，且已連續拉出11根黑K；台達電早盤以2,060元開出，上漲60元，盤中翻黑，一度下滑至1,960元，下跌40元。

台達電股價在創高後反轉一路下跌，統計5月27日以來，三大法人賣超居多，外資合計賣超11,347張，投信合計賣超8,610張，自營商合計賣超2,473張，合計三大法人賣超22,430張。

台達電一直跌，分析師則是推測，可能是市場資金轉移所造成，但因短線跌幅超過2成，要多加留意後續表現。

台達電5月合併營收589.6億元，為歷年最旺的5月，月增0.5%，年增43.7%，主要動能來自AI相關電源及散熱等出貨增加；累計今年前5月合併營收2,770.06億元，年增38%。