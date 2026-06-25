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義隆攻矽光子領域 股價飆漲衝擊漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
義隆董事長葉儀晧。記者鐘惠玲/攝影
義隆董事長葉儀晧。記者鐘惠玲/攝影

台股大盤今日反彈，IC設計大廠義隆（2458）股價也猛攻，盤中衝上漲停。

義隆日前宣布進軍矽光子領域，投資美商沛達（PETA）並與其展開合作。在義隆與沛達的合作內容上，由沛達負責光子積體電路（PIC）部分，義隆則負責電子積體電路（EIC）部分，包含轉阻放大器（TIA）與雷射驅動等。沛達指出，該公司與義隆合作，會先開發3.2T的近封裝光學（NPO）產品，將應用於資料中心的水平擴充（Scale-out）光學領域，希望明年可開始供應。

同時，義隆無人機產品線因為從6月開始，由IC進一步切入模組出貨，因此預期接下來到明年，相關業績將可望呈現數倍增長態勢，持續搶占非紅供應鏈商機。

義隆在無人機布局方面，先前已出貨相關ISP影像處理晶片，以及應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片，而目前又新增具備AI功能的相機模組出貨，帶動平均銷售單價提升。

法人評估，義隆目前無人機產品線占整體業績比重約僅低個位數百分比，但明年有機會達高個位數百分比。

義隆 無人機

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