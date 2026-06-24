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聯發科火力全開！ 瑞銀將目標價由5,500元上調至6,500元 法人圈最高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
聯發科各項業務火力全開，外資法人紛紛調高目標價，看好今年第4季起的爆發力。記者簡永祥／攝影
聯發科各項業務火力全開，外資法人紛紛調高目標價，看好今年第4季起的爆發力。記者簡永祥／攝影

聯發科（2454）各項業務火力全開，外資法人紛紛調高目標價，看好今年第4季起的爆發力。在最新一波的上調熱潮中，瑞銀證券將目標價由5,500元上調至6,500元，為法人圈最高。

瑞銀用「所有汽缸全面點火」為標題，預期聯發科將受惠於產品漲價、Google TPU專案、智慧手機系統單晶片（SoC）與新興應用的推動，今年第4季起將快速成長。

瑞銀預期，聯發科9月起產品價格可能全面調漲5–10%，主要是因為先進製程、後段封測、載板等成本上升。其中，智慧機SoC與平板等使用先進製程的產品漲幅可能接近10%，成熟製程產品可能僅調漲約5%。

瑞銀預估，聯發科第3季營收季增1%，毛利率46.1%，主要受惠於智慧手機需求趨於穩定加上漲價初步效應；第4季起成長加速，營收季增41%（高於市場共識預估的季增36%），2027年營收更將躍增93%（高於市場共識預估的55%），主要受惠於漲價效應完全顯現及Google TPU v8t專案加速放量。

因此，瑞銀將聯發科2027年起的每股稅後純益（EPS）預估上調10-16%。瑞銀預估聯發科2027年EPS達180.6元，2028年的EPS為299.18元，分別比市場共識高出46%及30%，主要是因為瑞銀認為市場仍低估TPU專案帶來的營收與獲利上行空間，且尚未考量在三星旗艦機種的市占上揚。

聯發科是摩根士丹利證券（大摩）在大中華半導體股的首選個股，一個月內兩度調高目標價到5,588元。大摩看好聯發科在AI特殊應用IC（ASIC）的業務，並認為聯發科調高智慧機與Wi-Fi晶片價格，應能抵消智慧機與PC終端市場出貨量下滑的影響。

外資 瑞銀 聯發科

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