全民權證／中砂 瞄準逾150天

中砂（1560）第1季受惠於ABU重返獲利、SBU產品組合轉佳、DBU出貨成長，毛利率達35%，法人考量ABU含併購子公司後效益浮現，下半年亦有部分品項將適度反映成本上漲，營運可期。因應高階產品需求，過去一年SBU新增產能已逾30%；DBU受惠先進製程、封裝、高階記憶體產品需求成長等因素，今年獲利能力將逐季成長。

受惠AI需求對主要晶圓製造廠、記憶體廠等客戶挹注，中砂積極規劃中長期產能，並與DBU、SBU等客戶討論需求，市場預估今年營收106.6億、年增30.9%，毛利率37.8%，稅後純益19.6億元，年增44.8%，每股純益上修至13.3元。

看好中砂後市股價的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

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