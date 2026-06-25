世界、南亞 挑價內外10%

台股昨（24）日受到美科技股拉回修正影響，失守5日線關卡，盤面題材股各自發揮，世界（5347）、南亞（1303）等兩檔逆勢收紅，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，投資人可透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，下半年起晶圓代工成熟製程復甦訊號更加明確，但本輪復甦並非像2021至2022年時的全面缺貨，而是由AI伺服器電源管理、車用、工控、MEMS、混合訊號，及22、28奈米與特殊製程平台帶動的結構性復甦。

法人認為，成熟製程的投資邏輯由過去的低階產能循環轉向高價值有效供給重估，意即具備細線寬、高壓、低漏電、類比/混合訊號、車規認證、長生命週期與高可靠度量產能力的成熟製程供給將趨於緊張。

展望2026年，受惠全球經濟溫和成長及AI投資持續擴大，產業有機會迎來更為健康的成長態勢，並為深耕電源管理領域的世界帶來絕佳機遇，法人預估，12吋VSMC營運規模提升速度加快，及LTA有助於達成損益平衡時間提前，整體獲利逐季向上。

南亞第1季電子材料營收占比已達五成以上，主要受惠客戶需求持續強勁，本業獲利及轉投資台塑化及南亞科業外貢獻均較前一季明顯增加，單季稅後純益142.5億元，每股純益（EPS）1.8元。法人指出，南亞目前環氧樹脂、玻纖絲、玻纖布產能近乎滿載，銅箔、銅箔基板產能利用率達80%至90%，電子材料營收占比可望持續攀升，有助於本業獲利持續轉佳。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。