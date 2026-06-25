期貨商論壇／美元期 可偏多看待

聯準會雖維持利率目標區間不變，但會後訊號偏向鷹派，加上市場對通膨的擔憂升溫，使美元重新取得支撐。美國銀行最新報告進一步上修利率預期，預估聯準會將在今年9、10及12月各升息1碼，全年合計升息3碼，明顯不同於先前市場多數預期利率維持不變的看法。

這代表大型投行開始重新評估美國利率維持高檔甚至再度上行的可能性，也讓美元期貨短線仍具優勢。日圓方面，日央6月會議將政策利率由0.75% 調升至1%，創31年來高點，顯示日銀正逐步推動貨幣政策正常化。不過，日銀升息並未扭轉日圓弱勢，主因美國利率預期同步轉鷹，美日利差仍維持在相對高檔，市場資金仍偏向美元資產，使日圓反彈力道受限。

操作上，美元期貨仍可偏多看待日圓期貨則需留意高波動、空單回補與政策干預風險。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度投資風險，投資人宜設定停損機制，控制風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）