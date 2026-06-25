佳和改選 家族色彩提高

佳和（1449）昨（24）日召開股東常會並完成董事改選，最大變化在於原本兩席外部董事退出後，改由翁家成員遞補，使家族在董事會主導色彩進一步提高。另一方面，公司也透露旗下子公司猛揮營建已啟動上興櫃規劃，目標今年底前掛牌，成為集團資本市場布局重要進展。

觀察此次改選結果，原有兩席外部董事吳建東與謝文吉卸任，改由翁家成員翁偉智與翁榮志接任，使董事會家族色彩進一步加深。整體董事會維持12席架構不變，包括8席一般董事及4席獨立董事。

營運方面，佳和表示，隨市場需求逐步回穩，下半年本業出貨可望逐步升溫，整體營運動能持續改善。其中車用產品客戶訂單維持穩定成長，公司將持續朝新車款及新市場布局，擴大車材用布業務。

子公司方面，佳和指出，旗下猛揮營建已啟動興櫃規劃，目標今年底前完成登錄，未來有助提升集團整體資本市場價值與營運透明度；另一子公司佳鼎創新申請「中小企業加速投資行動方案」已正式獲准，核定投資金額達2.98億元，將投入碳纖維高複合材料研發。