國統跨足電力管道工程

水資源整合商國統（8936）跨足電力管道工程，轉投資成立生產高密度聚乙烯（HDPE）管材公司、持股60%，目前規劃四條生產線，可望於第4季投產，法人預期明年將可挹注國統營運。

法人指出，國統目前規劃的四條HDPE管材生產線，尺寸分別為32公釐至160公釐、180公釐至400公釐、400公釐至800公釐，以及630公釐至1,200公釐，產品應用範圍有火力發電廠冷卻與排水管、海水淡化廠取排水管、礦業和科技業耐酸鹼化學管線、自來水管與用戶接管、汙水和下水道管、再生水管、簡易自來水與農業用水管、燃氣瓦斯管、電力保護管、電信光纖保護管。

而配合「強化電網第一期專案計畫」，台電規劃將興達電廠電力引接至南科超高壓變電所，以符合南部科學園區用電需求，預定於2030年6月完成「345kV興達至南科線電纜線路」，線路長度近44公里，總經費預算達300億元。

其中，包括興達至南科線路土建統包工程第一工區7.9公里、第二工區長7.2公里、第三工區長6.5公里、第四工區長8.4公里、第五工區長9. 4公里、第六工區長4.3公里，工法涵蓋明挖、潛鑽、推管、潛盾，轉投資的子公司如果能得標，將可望擴大對國統的營運貢獻度。