中華電 大搶AI推論商機

中華電信（2412）昨（24）日表示，因應AI推論需求快速成長，電力供應、算力配置、低延遲網路與資料安全成挑戰，中華電信強打分散式AI資料中心架構，將成為AI落地關鍵基礎設施，更將攜手政府與產業，建構韌性AI基礎設施。

中華電信昨日參與「2026 AI TAIWAN國際趨勢高峰論壇」，中華電信研究院副院長王景弘以「突破電力與算力瓶頸：分散式AI資料中心引領AI發展新時代」為題，分享中華電信以分散式AI資料中心、全光網路與算力調度技術，協助政府與產業建構具效率、韌性與安全性的AI基礎設施，支援AI應用擴展與落地，讓智慧服務更貼近民眾生活。

面對AI推論需求快速成長，中華電信認為，電力供應、算力配置、低延遲網路與資料安全，將成政府與企業提升AI效率、推動規模化落地的挑戰。

王景弘指出，分散式AI資料中心是支撐AI普及化的重要架構。相較於將所有運算集中在單一大型資料中心，分散式AI資料中心可將運算資源部署於不同區域，並依照電力條件、網路狀態與應用需求，彈性調度至最適合的資料中心執行。