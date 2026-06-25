創新板法說 三家秀實績

臺灣證券交易所主辦今年上半年台灣創新板（tib-創）公司法人說明會熱度不減，昨（24）日由智慧車燈廠商巨鎧精密-創（2254）、軟硬體整合專家倚天酷碁-創（2432）、及高速傳輸介面 IC 設計廠商嘉雨思-創（6921）等三家公司接續登場，會中由各家經營團隊剖析核心營運實績與中長期戰略，現場法人與媒體提問踴躍，互動氣氛極為熱烈。

巨鎧精密-創發言人熊金鐸指出，公司為專業車用LED車燈設計製造商，聚焦北美與歐洲改裝車市場，以創新設計、快速開發實力拓展全球通路。

他強調，改裝的核心在於「進化」與「提升行車安全」，在團隊努力下公司已順利通過極具指標性CAPA車燈產品認證，更凸顯公司在品管、檢驗流程與追溯系統的成熟度。

倚天酷碁-創副總陳仁揚說明，公司聚焦AI與ICT應用，發展 ICT 電腦周邊設備、智慧移動載具與智慧生活周邊產品。隨傳統消費旺季來臨、跨境電商相關通路需求，以及AI PC周邊產品升級趨勢發展，為市場帶來新一波成長動能。

公司受惠於這波全球通路布局與升級趨勢，加上國際電商年度會員日前的強烈拉貨效應，通路訂單表現亮眼，為全年營運打下穩固基石，目前整體接單能見度良好，經營團隊對下半年營運展望持樂觀態度。

嘉雨思-創總經理高妙斌表示，公司為高速傳輸介面IC設計廠商，近年除獲得母公司支持外，更取得高速傳輸領先廠商的策略性投資，聚焦PCIe、USB、DisplayPort與Ethernet四大高速訊號標準，以卓越的數位類比晶片技術切入AI伺服器與高效能運算（HPC）市場。