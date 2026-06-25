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現觀科瞄準低軌衛星
現觀科技（6906）董事長邱大剛昨（24）日在股東會上表示，成功取得全球前十大人口紅利國家中，半數國家的電信業者長期合作訂單，相關成果預期未來數年逐步轉化為營收，未來成長無虞。
此外，公司將切入低軌衛星領域，成為新成長動能。邱大剛指出，低軌衛星逐步成為5G╱6G網路的延伸解決方案，而非市場誤以為的取代。衛星成本高、速度慢，不適合用在人口稠密區，但優勢是在沙漠、海上、深山都能收到訊號，因此兩者合作其實多於競爭。
低軌衛星在天上運行時，透過多個衛星跟地面手機通訊，能夠進行地理空間分析（Geolocation）與網路優化，對現觀科技來說，就能夠透過坐標系轉換，來定位手機並優化資源分配，再加上AI技術，就能夠進一步達成智慧資源調度與優化上。
董事長邱大剛表示，現觀科技始終以技術創新與客戶價值為核心，肩負推動產業進步的重要使命。
展望未來，我們將持續以領先技術、穩健經營及全球化布局，將客戶與市場的信任轉化為長期且持續的成長動能，為股東創造更大價值。
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