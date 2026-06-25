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宏碁旗下 倚天酷碁2026年下半年看旺
宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）昨（24）日舉行法說會，營運長陳仁揚表示，下半年為電腦周邊產品傳統旺季，加上智慧生活周邊產品線新品推出，看好下半年整體業績將優於上半年。
法人預估，倚天酷碁下半年PC及智慧生活周邊產品線可望年增雙位數百分比。倚天酷碁昨天股價逆勢衝上漲停價31.95元收市，上漲2.9元。
倚天酷碁前五月營收18.12億元，為同期最佳，年增55.3%，主要成長動能來自跨境電商業務，以銷售電腦周邊產品線增長。
倚天酷碁目前經營電商平台橫跨亞馬遜、Temu、TikTok，前五月三大平台銷售量超過300萬台，以亞馬遜為最主要業績來源，銷售超過216萬台，年增215.2%；Temu、TikTok則呈現爆發式成長，兩大平台銷售年比成長皆逾1,400%。
隨著亞馬遜年度「Prime Day」近期登場，倚天酷碁看好將帶動新一波銷售動能。
陳仁揚指出，下半年開學季及電競賽事，預期也將帶動一波PC周邊需求，此外，隨著母公司宏碁推出電競掌機，倚天酷碁看好相關需求，也將推出相應的掌機周邊產品。
智慧生活周邊產品線方面，陳仁揚表示，未來相關產品線將以「場景式」推動業務，而非單打獨鬥，聚焦場景如智慧家居、戶外、車載、安防及健康等領域。
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