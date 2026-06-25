雷虎攻歐洲無人機市場

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（24）日表示，今年首度在波蘭華沙舉辦的「歐洲台灣形象展」中，以完整無人作戰解決方案參展，三角翼無人機、抗干擾光纖攻擊無人機及海鯊無人艇同步亮相，全力搶攻歐洲市場。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，展會現場歐洲各國客戶多優先尋求符合非紅供應鏈、具備戰場驗證能力，並且可快速整合現有指揮系統的無人載具產品。

雷虎不僅擁有自主飛控、導控、光纖通訊及AI整合能力，也已取得Blue UAS認證、通過美國DDP計畫驗證，並完成與Shield AI等國際夥伴的系統整合，極具競爭優勢，吸引不少買家洽詢合作機會。

外貿協會此次率領超過百家台灣企業，首度於波蘭華沙舉辦「歐洲台灣形象展」，本屆由16家無人機業者共同組成的無人機專館，成為全場最大亮點之一，雷虎為代表參展廠商，展示台灣自主研發、非紅供應鏈及盟邦合作成果。