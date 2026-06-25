宏碁旗下 安圖斯拓展越南市場

宏碁集團旗下安圖斯（7875）昨（24）日宣布，與總部位於越南的IT服務公司FPT簽署合作備忘錄（MOU），共同推動企業級AI在亞太市場大規模部署與商業化應用。

業界看好，相關合作有望帶動安圖斯越南業務發展，為下半年營運增添新動能。

安圖斯表示，此次合作結合該公司在AI基礎架構與高效能運算（HPC）平台領域優勢，以及FPT在垂直產業AI應用開發與系統整合方面的深厚經驗，打造更完整且具擴展性的AI生態系。

安圖斯執行長李占傑表示，該公司長期專注高效能、安全且具高擴充性的AI基礎設施，結合FPT深厚的產業應用開發經驗，進一步降低企業導入AI的技術門檻。

他說，此次策略合作，將是安圖斯深化全球AI生態布局重要里程碑，雙方將協助企業解決AI規模化部署面臨的核心挑戰，提升面對新興資安威脅的韌性。

於甫落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX）中，雙方亦於現場展出多項代理型AI解決方案，聚焦智慧金融、智慧醫療及跨產業應用三大關鍵應用領域。

安圖斯為宏碁旗下AI工作站及伺服器子公司，去年宏碁集團針對相關領域擴大投入資源，衝刺業務版圖，重點鎖定亞太市場。