餐飲業海外布局 加速度

台灣連鎖餐飲業加快海外市場布局。亞洲藏壽司（2754）昨（24）日股東會宣布正式啟動亞洲布局，目標2027年第1季進軍泰國曼谷，中長期規劃展店50家；路易莎（2758）同日股東會也宣布將2026年定調為國際布局關鍵年，海外市場同步鎖定美國、埃及與柬埔寨；王座（2751）則在5月將旗下「段純貞」牛肉麵正式拓展至澳洲市場。

亞洲藏壽司昨日召開股東會，為董事長暨總經理藪內薰上任後首度主持。公司宣布正式啟動海外布局計畫，將對泰國市場進行評估，規劃投資設立子公司，目標2027年第1季於泰國曼谷開出首家門市，作為東南亞市場第一站。

路易莎董事長黃銘賢在股東會則宣布，2026年將是成立20周年以來「品牌升級」與「國際布局」關鍵年，持續推動海外市場拓展。目前美國、埃及已正式啟動籌備階段，將作為海外品牌發展示範據點，測試不同市場產品線與營運模式。

王座則持續透過品牌授權模式擴大全球布局，今年進一步將台灣特色美食拓展至大洋洲。