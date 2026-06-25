功率導線架廠界霖（5285）受惠AI伺服器、高階散熱及車用碳化矽（SiC）應用需求同步升溫，加上6月起全面調漲產品價格，公司看好下半年營收可望逐季走揚，伴隨部分訂單能見度已看到2027年，明年營運也有機會優於今年。

隨著AI伺服器功率持續攀升，電源管理架構正朝800V DC方向演進，帶動功率半導體散熱需求大幅提升，導線架技術同步迎來新一波升級潮，助攻界霖營運。

界霖董事長蔡上元指出，過去傳統打線封裝多採底部散熱設計，熱能經由PCB向下傳導，隨著AI伺服器功率密度提高，傳統散熱架構逐漸成為瓶頸，市場正朝向頂部散熱、雙面散熱方向發展。

界霖近年積極布局高階封裝技術，已投入Clip Bonding（銅片夾合封裝）產品開發超過三年，目前相關產品已陸續進入量產階段，終端應用以AI伺服器功率元件、高階車用市場為主。

界霖分析，相較傳統打線封裝，Clip產品可有效降低導通電阻與功率損耗，提升電流承載能力，並具備更佳的散熱效率與封裝可靠度，符合AI伺服器、高功率車用電子等高階應用需求，加上對加工精度要求高，進入門檻相對較高，且用銅量較少、毛利率表現優於傳統產品。

界霖看好，隨著Clip產品出貨規模擴大，有助優化產品組合與獲利結構。

據了解，界霖已陸續打入英飛凌、安森美（onsemi）等國際功率半導體大廠供應鏈，並持續提高在歐美整合元件廠（IDM）客戶滲透率。隨著AI伺服器需求持續成長，可望成為推升未來營運重要動能。

界霖車用市場布局同步報捷。蔡上元透露，透過日本廠製造優勢，已與日本知名車廠共同開發客製化碳化矽逆變器導線架，並進入小量生產階段，相關產品月產量將由5月的2萬多片，快速提升至9月逾18萬片，短短數月增幅高達七、八倍。

另外，界霖6月起已陸續調升產品價格，整體漲幅約10%至30%，為疫情以來最大漲價幅度，部分客戶已於6月率先調漲，部分IDM客戶則預計10月起跟進，預期漲價效益將自下半年起逐步顯現。法人預估，界霖今年每股純益可望挑戰4元，明年有機會站上5元。