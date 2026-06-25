新漢接單熱 第2季可望轉盈

工業電腦廠新漢（8234）昨（24）日舉行股東會，董事長林茂昌表示，今年首季因與客戶洽談新價格，導致部分訂單遞延，隨客戶訂單陸續釋出，目前訂單出貨比（B／B值）來到1.3-1.4，接單動能強勁，看好本季轉盈可期，下半年營運審慎樂觀。

隨著新漢釋出營運佳音，帶動24日股價逆勢攻上漲停板，終場收70.7元，上漲6.4元。

新漢2025年營收57億元，稅後純益約5,500萬元，每股純益0.39元；股東會通過每股配發現金股利0.4元。

林茂昌指出，記憶體價格飆漲五至十倍，CPU價格漲幅也超過一倍，因零組件價格上漲，先前部分客戶下單呈現觀望，而新漢因應成本上升而調漲產品價格，但也因與客戶洽談新價格，導致首季部分訂單出現遞延情況。

新漢目前B╱B值已來到1.3-1.4。林茂昌表示，到第2季客戶已經被迫接受現實，訂單開始陸續釋出，且部分客戶擔心零組件價格持續上漲，因此釋出逾一年的長單。

新漢今年首季稅後淨損6,300萬元，每股淨損0.44元；展望後市，林茂昌預估，第2季營運優於首季，單季轉盈可期，且第3季延續第2季表現。

此外，新漢在智慧車載與智慧醫療業務也有斬獲。已在內部成立車載電腦事業部（MCS），專注強固型車載電腦、鐵道專用電腦與海事電腦的研發，目前新漢已成功打入無人船市場，並布局具備自主路徑判讀能力的AI無人機市場。

新漢今年5月營收5.22億元，月增10%、年減1.5%；新漢累計今年前五個月營收為21.43億元，年減18.9%。子公司表現方面，除新漢智能與創博5月已轉虧為盈外，已登錄興櫃的綠基今年接單狀況良好，全年業績可望雙位數成長。