倚天酷碁法說會／跨境電商業務報喜 看好下半年營收將優於上半年

宏碁集團（2353）旗下倚天酷碁-創（2432）24日舉行法說會，倚天酷碁今年上半年受惠跨境電商業務成長，帶動營運持續走高，展望後市，倚天酷碁營運長陳仁揚表示，電腦周邊下半年為傳統銷售旺季，加上智慧生活周邊產品線新品推出，預計下半年整體營收優於上半年。法人預估，倚天酷碁下半年PC及智慧生活周邊產品線相比去年同期皆有雙位數增長。

此外，市場押寶倚天酷碁法說會行情，帶動股價24日逆勢漲停，終場收在31.95元，上漲2.9元。

倚天酷碁累計今年前五月營收為18.12億元，年增55.3%，為歷史新高紀錄。成長動能主要來自跨境電商業務，以銷售電腦周邊產品線為主。

倚天酷碁目前經營電商平台橫跨亞馬遜（Amazon）、Temu、TikTok，累計今年前五月三大平台銷售量超過300萬台，而亞馬遜為主要業績來源，銷售超過216萬台，年增215.2%；Temu、TikTok則呈現爆發式成長，兩大平台銷售年比成長皆逾1,400%。

倚天酷碁目前在亞馬遜平台銷售呈現穩定放量，其中公司在不少產品項目拿下龍頭寶座，包含USB Hub市占率15%、SD Card Reader 28%市占率、USB-C to HDMI Cable市占率達10%等；隨著2026亞馬遜Prime Day近期登場，倚天酷碁看好將帶動新一波銷售動能。

陳仁揚指出，下半年開學季及電競賽事，預期也將帶動一波PC周邊需求，此外，隨著母公司宏碁推出電競掌機，倚天酷碁看好相關需求，也將推出相應的掌機周邊產品。

在智慧生活周邊產品線方面，陳仁揚表示，未來相關產品線將以「場景式」推動業務，而非單打獨鬥，聚焦場景如智慧家居、戶外、車載及健康等領域；他舉例，比如倚天酷碁的智慧門鎖、智慧保險箱等，就是聚焦居家安防場景。

截至今年5月，電腦周邊占倚天酷碁業績比重超過六成，不過隨著生活周邊產品線新品陸續推出，公司期盼後續生活周邊與PC產比重能達到各半。