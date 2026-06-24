快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

倚天酷碁法說會／跨境電商業務報喜 看好下半年營收將優於上半年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
倚天酷碁營運長陳仁揚。記者吳凱中／攝影
倚天酷碁營運長陳仁揚。記者吳凱中／攝影

宏碁集團（2353）旗下倚天酷碁-創（2432）24日舉行法說會，倚天酷碁今年上半年受惠跨境電商業務成長，帶動營運持續走高，展望後市，倚天酷碁營運長陳仁揚表示，電腦周邊下半年為傳統銷售旺季，加上智慧生活周邊產品線新品推出，預計下半年整體營收優於上半年。法人預估，倚天酷碁下半年PC及智慧生活周邊產品線相比去年同期皆有雙位數增長。

此外，市場押寶倚天酷碁法說會行情，帶動股價24日逆勢漲停，終場收在31.95元，上漲2.9元。

倚天酷碁累計今年前五月營收為18.12億元，年增55.3%，為歷史新高紀錄。成長動能主要來自跨境電商業務，以銷售電腦周邊產品線為主。

倚天酷碁目前經營電商平台橫跨亞馬遜（Amazon）、Temu、TikTok，累計今年前五月三大平台銷售量超過300萬台，而亞馬遜為主要業績來源，銷售超過216萬台，年增215.2%；Temu、TikTok則呈現爆發式成長，兩大平台銷售年比成長皆逾1,400%。

倚天酷碁目前在亞馬遜平台銷售呈現穩定放量，其中公司在不少產品項目拿下龍頭寶座，包含USB Hub市占率15%、SD Card Reader 28%市占率、USB-C to HDMI Cable市占率達10%等；隨著2026亞馬遜Prime Day近期登場，倚天酷碁看好將帶動新一波銷售動能。

陳仁揚指出，下半年開學季及電競賽事，預期也將帶動一波PC周邊需求，此外，隨著母公司宏碁推出電競掌機，倚天酷碁看好相關需求，也將推出相應的掌機周邊產品。

在智慧生活周邊產品線方面，陳仁揚表示，未來相關產品線將以「場景式」推動業務，而非單打獨鬥，聚焦場景如智慧家居、戶外、車載及健康等領域；他舉例，比如倚天酷碁的智慧門鎖、智慧保險箱等，就是聚焦居家安防場景。

截至今年5月，電腦周邊占倚天酷碁業績比重超過六成，不過隨著生活周邊產品線新品陸續推出，公司期盼後續生活周邊與PC產比重能達到各半。

跨境電商 營收 股價 宏碁

延伸閱讀

中華電目標價喊到150 外資看好市值站上兆元

台股千點回檔顯真章！聯茂逆勢鎖漲停、法人這麼說

維熹股東會／AI 伺服器大電流已出貨 明年 AI 營收倍數成長

高力擴廠搶食AI大餅 投資32億建置最大生產基地

相關新聞

宏齊獲利／自結5月每股賺0.03元 年增134%

宏齊（6168）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，24日應臺灣證券交易所要求公告今年5月自結財報，單月合併營收1.82億元，年增3%。稅後純益700萬元，年增134%；每股稅後純益0.03元，年增134%。

倚天酷碁法說會／跨境電商業務報喜 看好下半年營收將優於上半年

宏碁集團（2353）旗下倚天酷碁-創（2432）24日舉行法說會，倚天酷碁今年上半年受惠跨境電商業務成長，帶動營運持續走高，展望後市，倚天酷碁營運長陳仁揚表示，電腦周邊下半年為傳統銷售旺季，加上智慧生活周邊產品線新品推出，預計下半年整體營收優於上半年。法人預估，倚天酷碁下半年PC及智慧生活周邊產品線相比去年同期皆有雙位數增長。

日月光投控股東會／今年營收續成長 明年資本支出高檔水準

全球封測龍頭日月光投控（3711）24日舉行股東會，營運長吳田玉表示，今年營收持續成長，其中先進封測營收預期將較2025年翻倍成長，主要受惠人工智慧AI產業對半導體強勁需求，預期2027年資本支出規模將維持較高水準。

金寶逆勢飆漲停 原來是川普說了這句話

美國總統川普簽署多項加速推動量子運算的行政命令，目標2028年前打造商業級量子電腦， 台廠相關受惠廠商中，金寶（2312）應聲大漲衝上漲停38元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.8萬張。

高階測試需求強勁 矽格新產能客戶包了

IC封測廠矽格（6257）昨（23）日於法說會表示，AI ASIC、AI Connectivity、矽光子、網通晶片、記憶體等五大領域高階測試需求強勁，產能滿載，客戶積極追單，湖口二廠新產能已被包走，未來兩年營收成長動能無虞。

三商電 拿下中華郵政補摺機設備訂單

系統整合廠三商電（2427）營運傳捷報，拿下中華郵政補摺機設備訂單，為後續營運動能添新柴火。法人推估，在銀行設備更新需求持續加持下，三商電今年營運有機會持續挑戰新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。