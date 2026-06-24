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現觀科股東會／成長動能無虞 低軌衛星有望再添一把火

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

現觀科技（6906）董事長邱大剛24日於股東會上表示，公司已成功取得全球前十大人口紅利國家中半數國家的電信業者長期合作訂單，相關成果預期將於未來數年逐步轉化為營收，未來成長無虞。此外，公司有機會切入低軌衛星領域，成為新的成長動能。

邱大剛指出，低軌衛星逐步成為5G/6G網路的延伸解決方案，而非市場誤以為的取代。衛星成本高、速度慢，不適合用在人口稠密區，但優勢是在沙漠、海上、深山都能收到訊號，因此兩者合作其實多於競爭。

低軌衛星在天上運行時，透過多個衛星跟地面手機通訊，能夠進行地理空間分析（Geolocation）與網路優化，對現觀科技來說，就能夠透過坐標系轉換，來定位手機並優化資源分配，再加上AI技術，就能夠進一步達成智慧資源調度與優化上。

董事長邱大剛表示：「現觀科技始終以技術創新與客戶價值為核心，肩負推動產業進步的重要使命。展望未來，我們將持續以領先技術、穩健經營及全球化布局，將客戶與市場的信任轉化為長期且持續的成長動能，為股東創造更大價值。」

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