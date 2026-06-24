營收動能及獲利率同步提升 法人調升帆宣目標價逾30%

帆宣（6196）隨廠務供不應求市況，有利毛利率轉佳趨勢延續，加上整合系統大單挹注，且部門獲利率同步提升，法人預期，2027年營收可望突破1,000億元，上修2026、2027年獲利率預估值，調高目標價逾30%。

投顧法人分析，綜合考量台積電美國亞歷桑那州廠P4、AP1等認列周期可望較原先預估提前、美光廣島廠預期延至2027年下半年放量，預估帆宣自動化供應系統2025至2027年部門營收年複合成長率再度上修至56%。

獲利方面，法人認為，在廠務市況供不應求及大客戶積極擴產階段綁定人力等考量，預料未來大客戶專案毛利率改善具延續性，預估帆宣本季起至2027年第4季自動化供應系統部門毛利率將往9%至10%靠攏。

法人近期供應鏈訪查後發現，帆宣正式接獲AI資料中心大單，預期訂單量體將驅動整合系統部門營收較原先翻倍成長，但評估改廠、叫料、設計及營收轉化等因素，初步預期此訂單將約略平均認列於2026年下半年至2027年上半年，調升2026、2027年整合系統營收占比各為20%、17%。

基於AI資料中心大單獲利明顯優於過往部門毛利率區間，加上公共工程虧損 影響落幕，法人看好帆宣整合系統部門毛利率表現將超越自動化供應系統。

在客製化設備、高科技設備材料方面，隨ASML、Brooks Automation等客戶展望持續樂觀、大量建廠效應加持，及封測客戶不斷增加訂單，加上部分設備掌握一定自製能，皆可望成為支撐帆宣評價提升有力根基。