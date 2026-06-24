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群創近日股價強漲 法人看好這題材有利評價提升

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群創（3481）隨併購Pioneer效益逐漸顯現，加上切入下一代先進封裝技術CoPoS有成，在近日台積電向供應鏈釋出的開發計畫中，確定為重要 夥伴，長線發展想像空間可期，法人調升投資評等至買進，並上修目標價。

投顧法人分析，群創應用大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer有機會在1至2年內受惠AI、高速運算晶片大尺寸化龐大商機，尤其以在玻璃上製作半導體元件、線路多年經驗為基礎，提前卡位TGV領域，更是獲得客戶青睞的重要關鍵。

玻璃基板擁有低翹曲、低熱膨脹、高剛性、供電完整性等特性，導入晶片封裝製程後將有助於改善翹曲相關指標、降低有效熱膨脹係數、有效彈性模數、電阻值、電感值，法人看好，將有助解決封裝大型AI晶片在翹曲、熱管理、訊號傳輸、供電等面臨的挑戰，明顯著提升封裝性能。

台積電近日向供應鏈釋出「CoWoS玻璃基板」開發計畫，確定將與群創、ABF載板大廠Ibiden共同將玻璃基板導入下一代CoWoS先進封裝，法人認為，未來台積電CoPoS相關訂單將成為群創長線營收重要潛在動能，利於評價提升。

群創 台積電 晶片

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