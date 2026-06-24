正崴股東會／打造美國與越南基地 強化接單能力與供應鏈韌性

正崴（2392）24日舉行股東會，董事長郭台強在今年度的營業計畫中表示，面對全球供應鏈重組與地緣政治變化，集團將持續推進美國德州與越南峴港生產基地布局，打造北美在地供應鏈體系，同時強化關鍵零組件自主開發能力，藉此提升全球接單彈性與營運韌性。

郭台強指出，公司將持續以OEM（代工）、ODM（設計代工）及JDM（共同設計開發）模式，深耕消費電子、電腦、通訊、車用電子及數位內容等市場，並結合模具、成型、沖壓、自動化等核心技術，進一步整合材料、機械、電子、光學與電聲等技術能力，建立差異化競爭優勢。

因應國際品牌客戶分散供應鏈風險需求，正崴近年積極推動海外產能布局，郭台強表示，該公司已在越南峴港設立生產基地，同時布局美國德州新廠，希望透過多元化產能配置與在地化供應模式，降低單一生產據點風險，並提升對全球客戶的服務能力。

除了製造布局，正崴也持續強化關鍵零組件自主開發與量產能力，希望藉由提升技術門檻，建立不可取代的競爭優勢。研發方向涵蓋高頻技術、電源技術、邊緣運算、雲端運算及人工智慧（AI）應用產品，並持續投入次世代產品與解決方案開發。

面對全球關稅政策變化及總體經濟不確定性，正崴運用全球產能配置、自動化與智慧製造導入，以及成本優化策略，持續提升營運效率與市場競爭力，並藉由美國德州及越南基地建置，強化供應鏈韌性與全球接單能力。