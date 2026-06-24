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外資：台積電及聯發科訂單報佳音 CPU 開始大量消耗2.5D先進封裝產能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行最新的通路訪查顯示，Google TPU ASIC成為台積電（2330）CoWoS的第二大客戶，且觀察聯發科（2454）取得充足的ABF的供應，因為藉由訪日協助Google取得更多T-Glass供應；因此，預訂18萬片CoWoS-S產能，意味著TPU v8（ZebraFish）出貨量約360萬顆，高於原先預估的250萬顆。載板方面，除欣興（3037）外，臻鼎-KY（4958）也將成為聯發科3奈米TPU的重要第二供應商。

Nvidia明（2027）年仍將是台積電CoWoS產能的最大使用者。另外，Broadcom預訂的36.5萬片CoWoS-S產能，包含Google TPU v7（Ironwood）、TPU v8（SunFish）、Tomahawk v5/v6以及其他較小型ASIC。

非台積電陣營：

日月光投控（3711）／矽品的FoCoS+CoWoS產能今年3萬片/月，明年底5萬片/月。Amkor的CoWoS產能年底的2萬片/月，明年底提升至3萬片/月。

美系大行表示，因Agentic AI正帶動CPU需求增，觀察CPU開始大量消耗2.5D先進封裝產能。

聯發科 台積電 ABF

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