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現觀科股東會／結盟愛立信、諾基亞 推 BoostQuant 技術降記憶體消耗

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
現觀科董事長邱大剛。記者秦鈺翔／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者秦鈺翔／攝影

現觀科技（6906）24日於股東會上宣布，與愛立信 (Ericsson) 及諾基亞 (Nokia) 結盟，加入EIP聯盟，讓 Ericsson 全球的電信業者客戶，一下單就能夠自動安裝系統並執行。公司看好在加入 Ericsson 生態系後，有助於拓展客戶。上週公司也與Nokia 完成簽約，成功將系統上架至Nokia 內部平台。

在5G市場方面，雖然整體成長速度低於市場原先預期，但5G獨立組網（Standalone, SA）於2026年迎來全球部署高峰，為未來數年的業績成長奠定穩固基礎。

面對今年記憶體及伺服器相關硬體價格大幅上漲，導致電信業者資本支出壓力增加，現觀科技同步推出 BoostQuant 技術，可有效降低約40%的CPU與記憶體運算資源消耗，協助客戶減輕硬體價格飆漲帶來的衝擊。未來透過持續優化，目標達到減少超過 50% 的用量。

目前現觀科技業務版圖已遍及全球五大洲，服務對象涵蓋多家國際級電信集團。本年度最受市場矚目的進展之一，即為公司成功打入北歐市場，並與當地領導電信業者正式展開合作，進一步強化全球市場布局。

諾基亞 愛立信 Ericsson

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