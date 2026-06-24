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現觀科股東會／拿下生成式 AI 指標性專案 將推動營運成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
現觀科技董事長邱大剛。記者秦鈺翔／攝影
現觀科技董事長邱大剛。記者秦鈺翔／攝影

現觀科技（6906）24日舉辦股東會，董事長邱大剛自信表示，公司今年取得全球電信業在工程領域方面的第一個生成式 AI 的訂單，是一個重要里程碑，隨著第一個成功案例的出現，後續推進的門檻將會大幅降低，有望進入高速成長期。

邱大剛表示，雖然目前幾乎所有企業都在落實生成式AI，但是在電信業方面，由於對於精確度及正確性的要求相對其他領域更加嚴格，舉例來說，基地台的穩定時間是要 99.99999% 的這種穩定性，只要基地台一掛的話就會上報紙頭條，在這樣的條件下，過往生成式AI要導入電信業的門檻就變得相當高。

過往全世界各國過去的一兩年有很多生成式 AI 的 POC案（概念驗證標案），但是幾乎所有的電信業者在工程方面的應用，審核到最後都發現錯誤率過高，如果導入進基地台上一定會導致倒台，因此一直沒有成功案例出現。

這個狀況直到現觀科的系統經過重重的技術認證、技術測試之後，展示出穩定發揮的表現，這才拿下全世界第一張訂單。邱大剛相信有了第一個訂單之後，將會成為一個指標性，下一個電信業者就會比較大膽。

電信業 科技

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