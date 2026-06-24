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矽格今年營運有望逐季向上、股價抗跌 法人估全年 EPS 9.3元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

矽格（6257）在AI、ASIC、矽光子與高速運需求中，受惠於客戶端龐大的需求，這三大板塊的營收佔比已躍升至20%以上。其中，ASIC與矽光子是目前毛利率最高的產品線，未來將持續作為推升獲利的關鍵主力下，分析師預估今年每股獲利（EPS）上看9.3元。

法人機構表示，雖消費性電子需求溫和，不過，矽格積極開發新客戶、新產品以增加成長動能，其中，美系CSP持續增加ASIC量，帶動後段測試需求吃緊，除美國外，還有日本及歐美ASIC等新客戶，另原大客戶也跨入AI晶片，公司配合增加資本支出，將帶動未來AI相關訂單成長。

由於測試產能吃緊，預期價格將續漲，加上新產能開出，2026年營收有望逐季向上。矽格上修全年度資本支出，由原先規劃的59億元大幅提高至88億元，增幅達49% ，主要用於採購先進製程測試設備，以滿足AI、ASIC及HPC等強勁的市場需求。

矽格 營收 分析師

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