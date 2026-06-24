聽新聞
0:00 / 0:00
美光即將公布財報 AI 熱度試金石，華邦電、南亞科逆勢率先翻紅
美光將在25日凌晨公布財報，市場普遍認為是AI熱度是否延續的試金石，而在24日盤中，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體股，股價已率先翻紅，成為矚目焦點。
法人機構表示，AI帶動HBM強勁需求，美光股價今年來飆漲逾300%，截至23日仍近270%，目前華爾街目標價預估樂觀甚至上看1,600美元，而美光也將在25日美股盤後即將公布財報，市場高度密切關注，能否再度交出優於預期的成績，並進一步證明AI相關投資熱潮仍未降溫。
根據研調機構指出，CSP已接受價格上漲，其他客戶也因此效仿以確保供應配額，因此，預計今年第2季一般型DRAM合約價格將較前一季上漲58%~ 63%，因此，美光營收加速成長已成為市場共識，市場預估即將公布截至5月底的上一季營收將年增264%。
資本支出則為另一個關注焦點，美光先前已將2026年度的資本支出預估上調至250億美元，且表示2027年度資本支出至少增加100億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。