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美光即將公布財報 AI 熱度試金石，華邦電、南亞科逆勢率先翻紅

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美光將在25日凌晨公布財報，市場普遍認為是AI熱度是否延續的試金石，而在24日盤中，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體股，股價已率先翻紅，成為矚目焦點。

法人機構表示，AI帶動HBM強勁需求，美光股價今年來飆漲逾300%，截至23日仍近270%，目前華爾街目標價預估樂觀甚至上看1,600美元，而美光也將在25日美股盤後即將公布財報，市場高度密切關注，能否再度交出優於預期的成績，並進一步證明AI相關投資熱潮仍未降溫。

根據研調機構指出，CSP已接受價格上漲，其他客戶也因此效仿以確保供應配額，因此，預計今年第2季一般型DRAM合約價格將較前一季上漲58%~ 63%，因此，美光營收加速成長已成為市場共識，市場預估即將公布截至5月底的上一季營收將年增264%。

資本支出則為另一個關注焦點，美光先前已將2026年度的資本支出預估上調至250億美元，且表示2027年度資本支出至少增加100億美元。

華邦電 南亞科 華爾街

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