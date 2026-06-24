金寶逆勢飆漲停 原來是川普說了這句話

美國總統川普簽署多項加速推動量子運算的行政命令，目標2028年前打造商業級量子電腦， 台廠相關受惠廠商中，金寶（2312）一度應聲大漲衝上漲停38元。

川普先前已組成「美國量子國家隊」，注資九家企業共20億美元並取得部分股權，22日簽署多項加速推動量子運算的行政命令，高喊「將以前所未有的力道投資美國在量子領域的領導地位」，目標2028年前打造商業級量子電腦。

市場認為，台廠中包括廣達（2382）、仁寶（2324）、金寶都和美國量子運算重點企業有業務或研發往來，將優先受惠；另外，鴻海（2317）猛攻量子運算，也可望沾光；台股24日重挫，相關的量子運算受惠廠中，金寶以35元開高後快速衝上漲停38元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.8萬張。

仁寶早盤以36.25元開低，盤中翻紅拉升至38.2元，漲幅4.51%；鴻海則以255元開低， 同樣在盤中翻紅拉升至261元；廣達以367元開低，一度下滑至364.5元， 盤中跌幅逾1%。