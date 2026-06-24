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台積盤後創高 ADR 一度跌5%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
圖為台積電的商標。路透
圖為台積電的商標。路透

台積電（2330）昨（23）日早盤股價一舉攻上2,535元歷史新高價，儘管盤中面臨市場獲利了結賣壓，終場未能守住2,500元整數關卡，下跌20元收2,490元，但盤後鉅額交易再傳新天價，最高成交價創2,540.04元，再寫新高。

然而，鉅額交易的好消息隨後遭遇國際股市震盪衝擊。受到亞洲股市跳水、美股三大主要指數期貨盤前下挫的影響，台指期夜盤上半場遭遇強烈賣壓，盤中重挫逾千點並回測46,000點大關；因夜盤氣氛拖累，台積電ADR早盤慘跌逾5%，期貨夜盤亦一度下挫80元，最低來到2,440元，不過，台積電遠期期貨仍有高達2,700元的成交價，顯示市場認為短線波動過後仍將上漲。

根據臺灣證券交易所公布資料顯示，台積電昨日鉅額交易共計七筆，總成交張數達2,536張，總成交金額約63.36億元。

其中，有一筆17張的交易，成交價高達2,540.04元，刷新台積電鉅額交易歷史高價；昨日鉅額交易最低價則為2,488.46元，整體成交均價為2,498.53元，仍高於現貨市場的收盤價2,490元，顯示大額資金對台積電的長期價值仍具共識。

台積電

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