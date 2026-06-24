川普衝量子運算 旺宏實力深厚躍大贏家

美國總統川普宣示要強攻量子運算，不僅廣達（2382）、仁寶（2324）等代工廠將搭上商機，記憶體廠旺宏（2337）憑藉深耕多年的次世代記憶體技術量能，以及與「美國量子國家隊」核心成員IBM長達逾20年的合作關係，將成為川普全力衝刺量子商機大贏家。

業界指出，量子電腦運算能力遠高於傳統電腦，但同時也需要更高速、低功耗且具高密度特性的記憶體架構支援，尤其在量子運算、類神經網路及高效能運算（HPC）應用中，具備非揮發、高速存取特性的相變化記憶體（PCM）被視為最具潛力的關鍵技術之一。

旺宏早在2004年即攜手IBM投入PCM技術研發。業界透露，目前旺宏已是IBM在PCM領域唯一的合作夥伴，雙方共同開發的技術，已成功導入IBM發表的高效能類比AI晶片，展現旺宏在先進記憶體技術上的深厚實力。

業界分析，PCM兼具DRAM高速存取與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）非揮發特性，且具備低延遲、低功耗及高耐寫入等優勢，相當適合作為未來量子運算系統、高效能AI加速器及神經形態運算（Neuromorphic Computing）的核心記憶體架構，一旦量子電腦正式邁入商業化階段，相關需求可望快速放量。

旺宏董座吳敏求先前曾指出，目前全球量子電腦做得最好的代表是IBM，旺宏早在十多年前即和IBM合作研發PCM。未來可想辦法在IBM現有計畫的大範圍裡面，做一部份關於量子運算關連的部份。

旺宏近年也持續強化高階儲存技術布局，2023年底，旺宏再度與IBM簽署為期三年的合作開發計畫，搶攻高效能儲存市場。