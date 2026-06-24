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中華電小金雞們 市場關注焦點
中華電信子公司中華立鼎掛牌後漲勢亮眼，中華立鼎（7926）、中華精測均搭上半導體商機，是方、資拓宏宇及中華資安則搶進AI趨勢；隨著半導體及AI夯，中華電信小金雞們成為外資關注焦點。
中華立鼎為砷化銦鎵（InGaAs）光電感測器廠，中華電信持股62%，自主掌握磊晶材料設計、異材質整合及3D堆疊高階封裝等三大關鍵技術，搶進先進半導體檢測等關鍵產業應用。6月17日以每股參考價120元登錄興櫃後，股價漲勢凌厲，最高達900元，昨日興櫃收盤參考價762元。
中華電信目前旗下有精測、是方、神腦、勤崴、中華資安、資拓宏宇六家上市櫃公司，中華立鼎為中華電信集團第七家上市櫃公司。
中華電董事長簡志誠強調，對外尋找策略投資機會，積極鼓勵內部創業，2025年成立新AI公司中華創智國際，2026年更要將IVS影像安防團隊獨立為新公司，持續扶植成長。
法人分析，中華精測及中華立鼎都是半導體產業發展的關鍵角色；是方強打AIDC、雲端及AI應用，資拓宏宇則是數位轉型及永續發展智慧解決方案供應商，中華資安強打資安領域，在未來AI時代更顯關鍵。
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