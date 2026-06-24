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中華電目標價喊到150 外資看好市值站上兆元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）近期穩居兆元市值，外資看好中華電信電信龍頭地位，布局智慧資通訊服務（ICT）；搶進AIDC及AI應用商機；加上子公司中華立鼎掛牌等，調升中華電信目標價，從130元調高至150元。

中華電信近年營收、獲利均超越財測高標，2025年每股純益4.99元，每股配發5.2元股利；2026年每股純益財測目標高標為5.02元，以賺半個股本為目標，股價穩定向上，已站穩兆元市值地位。

台股昨（23）日開高走低，震盪逾千點，但中華電信小跌0.5元，收144元，展現抗跌，市值1.117兆元，排名第19位。

外資報告指出，中華電信穩坐電信龍頭寶座，行動營收市占率達41%，客戶數市占率為40%，5G滲透率則來到48%。ICT業務營收成長亮眼，經常性營收年增11%，資料中心（IDC）雲端及AIoT營收分別繳出29%、43% 與 26%的年成長幅度。

外資觀察，中華電信聚焦擴展AI資料中心（AIDC）及變現 ，布局5G獨立組網（SA）、擴大AI應用服務。

子公司中華立鼎近期登錄興櫃，專注於光電與影像感測器，有望受惠於先進半導體檢測以及AIDC光通訊日益增長的需求。

中華電信今年前五月合併營收達1,000.1億元，歸屬母公司業主淨利為172億元，每股純益2.22元。累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股純益皆超越年度財測目標。

中華電信表示，受惠於電信核心業務及資通訊業務雙成長引擎持續發揮效益，加上iPhone手機銷售動能延續；子公司受AI市場需求強勁帶動銷貨成長；尤其資通訊業務方面，5月營收達雙位數成長，成為推升整體營收的重要動能。看好後續財稅系統、醫療資訊系統及數位服務營運再造等大型整合專案持續推展並進入交付階段，挹注資通訊業務成長。

中華電信

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