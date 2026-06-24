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一詮5月 EPS 0.2元 東捷-0.03元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

一詮（2486）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結5月稅後純益4,700萬元，年增202.17%，每股純益0.20元。加計4月自結數後，4、5月累計稅後純益8,500萬元，賺贏今年首季整季的6,600萬元。

一詮先前公布自結4月稅後純益3,800萬元，每股純益0.16元，5月獲利持續走揚。

【記者李珣瑛／新竹報導】東捷（8064）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結5月稅後淨損500萬元，每股淨損0.03元，均較去同期虧損收斂。

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一詮自結5月每股純益0.20元、年增200% 4、5月合計賺贏第1季

鼎元獲利／5月自結稅後純益1,250萬元、年增2倍 EPS 0.042元

群創獲利／4月自結 EPS 0.27元、年增2,800%

群創4月獲利超越首季

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