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一詮5月 EPS 0.2元 東捷-0.03元
一詮（2486）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結5月稅後純益4,700萬元，年增202.17%，每股純益0.20元。加計4月自結數後，4、5月累計稅後純益8,500萬元，賺贏今年首季整季的6,600萬元。
一詮先前公布自結4月稅後純益3,800萬元，每股純益0.16元，5月獲利持續走揚。
【記者李珣瑛／新竹報導】東捷（8064）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結5月稅後淨損500萬元，每股淨損0.03元，均較去同期虧損收斂。
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