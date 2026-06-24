一詮5月 EPS 0.2元 東捷-0.03元

台股昨（23）日漲多拉回，盤面個股一片慘綠，不過外資券商最新報告仍對不少指標股高喊「拉回是買點」。如摩根士丹利（大摩）證券看好國巨（2327），目標價升至1,515元；大和資本喊「買」南電，目標價升至1,444元；摩根大通（小摩）則按讚創新服務，初評目標價即上看4,000元。

2026-06-24 00:49