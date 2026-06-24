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聯茂5月 EPS 1.21元 攻綠色商機
銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結5月淨利4.38億元，年增265％，每股純益1.21元。
聯茂先前提到，該公司持續專注高階基建與網通設備等相關高速／高頻低介電常數的無鹵材料開發，並積極拓展應用於AI伺服器、5G基礎建設、資料中心與雲端設備等的綠色環保產品，並推廣與擴大高密度互連材料的占比，切入高規格的新世代高密度互連產品應用。
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