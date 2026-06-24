維熹轉型成果 2027年顯現

維熹（3501）昨（23）日舉行股東會，發言人游嘉德會後表示，該公司正處於轉型期，已布局AI伺服器與風電儲能兩大新領域，預期下半年營運將優於上半年，轉型成果可望在明年顯現。

他透露，目前中國大陸客戶AI伺服器大電流產品已陸續出貨，美系客戶則透過ODM廠送樣認證中。隨AI伺服器產業成長趨勢確立，明年AI產品營收可望倍數成長。

因應美國關稅政策及地緣政治風險，維熹持續推動產能分散布局，客戶要求由台灣或越南出貨的比重明顯提高，該公司加速將部分產能自中國大陸移轉至越南。