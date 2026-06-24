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三商電 拿下中華郵政補摺機設備訂單
系統整合廠三商電（2427）營運傳捷報，拿下中華郵政補摺機設備訂單，為後續營運動能添新柴火。法人推估，在銀行設備更新需求持續加持下，三商電今年營運有機會持續挑戰新高。
三商電主要業績成長動能來自銀行ATM設備維護及代理，加上交通與通訊系統整合（SI）標案，近年來銀行更新設備需求穩定，加上產品單價提升，使三商電營運具成長空間。
三商電前五月合併營收26.44億元，為同期最佳。法人預期，三商電今年業績有機會續創新高。
三商電近年並積極耕耘行員自動金庫（TCR）市場，今年首季切入大型客戶供應鏈並開始挹注業績。法人指出，TCR具備縮短交易時間、降低營運風險、確保現金安全等優點，國內各大銀行都開始陸續推動中。隨著TCR商業規模逐步擴大，有機會成為帶動三商電營運的新動能。
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