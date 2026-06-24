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建通跨足AI鏈 展望向上
建通（2460）昨（23）日召開股東會，董事長蘇敦禮表示，近年推動轉型，今年已見成效，並布局AI液冷微通道散熱銅材等新產品，以跨足AI供應鏈，迎接高階導電與散熱需求，除了將挹注營收成長，也將優化毛利率，提升營運績效。
建通已協同客戶開發超性銅，其特性與導熱性皆超越無氧銅，成功生產加工並交由國內電子大廠測試，近來該公司積極布局AI相關供應鏈，藉由高品質的材料供應，跨入未來高階導電及散熱領域龐大需求，將對集團營收、毛利結構帶來根本性的優化與大幅挹注。
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