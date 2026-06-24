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外資按讚國巨南電 目標價分別升至1,515元、1,444元

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（23）日漲多拉回，盤面個股一片慘綠，不過外資券商最新報告仍對不少指標股高喊「拉回是買點」。如摩根士丹利（大摩）證券看好國巨（2327），目標價升至1,515元；大和資本喊「買」南電，目標價升至1,444元；摩根大通（小摩）則按讚創新服務，初評目標價即上看4,000元。

小摩科技產業分析師楊維倫首次將千金股創新服務納入研究範疇並指出，基於該公司2025~2028年每股稅後純益（EPS）年複合成長率（CAGR）達200%，市場低估獲利成長性，因此初評給予「優於大盤」評級，目標價上看4,000元。

楊維倫說，鑑於全球前兩大探針卡廠商之一的Technoprobe與創新服務建立戰略合作夥伴關係並進行投資，創新服務的探針卡業務展望與市場能見度已提升至全新層次並蓄勢待發，將在2026至2028年間加速增長。

楊維倫預估2025至2028年創新服務的EPS CAGR將達到200%，顯著高於市場預期，因市場低估Technoprobe持續上調探針卡設備訂單的幅度。在目前的估值並未過高的情況下，這些催化劑應會繼續推動創新服務股價超越大盤。

大摩科技產業分析師高燕禾看好國巨因定價權來得比預期又快又強，下半年直接客戶報價平均上漲30%-40%，高於先前預估的10%-20%，且預估2026、2027年基層陶瓷電容（MLCC）綜合平均售價大漲30%與67%。

基本情境下，高燕禾預估國巨2027年年底MLCC毛利率將達50%，EPS由原先預估的30.71元上調至35.13元，若能來到歷史巔峰的80%，則2027年EPS將來到45元，2028年更將來到60元，顯示獲利仍有巨大上行潛力。

南電方面，大和資本科技產業分析師鄭盛元認為，ABF、BT載板的短缺情況過去三個月變得更加劇烈，使ABF載板第2季漲價幅度高於預期。由於南電的客戶群比全球同業更為廣泛，使其2026至2028年的漲價幅度將大於競爭對手。

鄭盛元將南電2026-2028年的EPS預估值調高11%-49%，調高後EPS分別來到16.4元、46.39元、79.42元，年增幅各為4.44倍、1.82倍、及71.2%，以納入高於預期的原料與載板漲價因素。

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