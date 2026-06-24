聯電5月獲利靚 純益衝上84億元

晶圓代工廠聯電（2303）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公告自結5月稅後純益84.49億元，年增203%，每股純益0.68元，一個月就賺首季一整季逾半數獲利。

聯電近期好消息傳聞不斷，先是有晶圓代工成熟製程供應吃緊、報價上揚的正面訊息，AI研究機構FundaAI並發布報告指出，聯電正與英特爾合作3奈米製程，預計在英特爾美國亞利桑那州晶圓廠投產，為戰力加分，惟均未獲聯電證實。

受相關消息激勵，聯電近期股價價量齊揚，昨日早盤衝上漲停價176元，創20多年來新高價，雖因大盤回檔，漲停打開，終場收170元，逆勢上漲10元，漲幅6.25%，連三漲，累計波段漲幅達21.43%，成交量54.42萬張，居台股成交量第三名。

據悉，聯電今年第2季整體平均產能利用率約85%，南科12吋廠尚未滿載，新加坡廠維持滿載，廈門廠接近滿載；8吋特殊製程需求持續增溫，包含電源管理IC（PMIC）在內的產品線接單穩定，部分規模較小的廠區已接近滿載。

製程組合方面，聯電持續推進28奈米客戶轉入22奈米製程，以2026年第1季製程營收結構來看，22／28奈米成熟製程營收占比已達34%，產能利用率回升至79%左右；特殊製程比重已超過半數，成為支撐整體營運結構的重要項目。

技術布局則聚焦矽光子與先進封裝，聯電已取得矽光子製程授權，結合自有SOI製程與8吋量產經驗，推進12吋矽光子平台；嵌入式深溝槽電容相關產品已量產出貨，並切入國際客戶供應鏈。