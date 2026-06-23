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樂事綠能取得設備、不動產等案延遲重訊 證交所開罰

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，針對樂事綠能（1529）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

樂事綠能科技股份有限公司之重要子公司森欣能源公司於110年3月30日董事會決議通過取得太陽能光電發電設備一案，及樂事綠能科技股份有限公司之重要子公司萬全營造股份有限公司於114年3月19日董事會決議通過向關係人取得不動產一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事。

惟樂事綠能科技股份有限公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知樂事綠能科技股份有限公司嗣後應確實依規定辦理。

證交所 綠能 新台幣 科技

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