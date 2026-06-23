聯電獲利報喜！自結5月獲利84.49億元、每股賺0.68元

晶圓代工廠聯電（2303）23日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，5月自結稅後純益84.49億元、年增203.0%，每股純益0.68元、單月逼近去年第2季的0.71元。

觀察股價表現，聯電23日早盤衝漲停，達176元，創波段新高價，終場收在170元，逆勢上漲10元、漲幅6.25%，連三漲，累計漲幅達21.43%，成交量54.42萬張，居台股成交量第三名。

據悉，聯電2026年第2季整體平均產能利用率約85%，各廠區接單與生產狀況不一，南科12吋廠尚未滿載，新加坡廠維持滿載，廈門廠接近滿載；8吋特殊製程需求持續增溫，包含PMIC在內的產品線接單穩定，部分規模較小的廠區已接近滿載。

在製程組合方面，聯電持續推進28奈米客戶轉入22奈米製程，以2026年第1季製程營收結構來看，22/28奈米成熟製程營收占比已達34%，產能利用率回升至79%左右；特殊製程比重已超過半數，成為支撐整體營運結構的重要項目。

技術布局則聚焦矽光子與先進封裝，聯電已取得矽光子製程授權，結合自有SOI製程與8吋量產經驗，推進12吋矽光子平台；嵌入式深溝槽電容相關產品已正式量產出貨，並切入國際客戶供應鏈。