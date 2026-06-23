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統新營收／受惠AI商機加持 5月6,725萬元、累計2.91億元創次高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

薄膜濾光片（TFF）供應商統新（6426）今年前五月合併營收繳出年成長逾六成至2.91億元的亮眼表現，並寫下歷史同期次高。法人預期，後續在AI商機帶動光通訊需求暢旺效應下，統新出貨動能將有機會持續衝高。

法人指出，統新今年受惠於全球各大雲端服務大廠（CSP）持續擴大AI基礎建設，加上濾光片產品線通過衛星雷射通訊認證，在雙重商機推動下，今年全年營運將有望力拼繳出年成長五成以上的成績單。

統新公告5月合併營收為6,725萬元、月減3.69％，相較去年同期明顯增加70.17％。累計今年前五月合併營收達2.91億元、年增63.74％，創歷史同期次高。

針對新世代的共同封裝光學（CPO）及矽光子等新應用，統新也正在積極研發相關光學薄膜製程，待市場商機進入爆發潮後，統新亦有望拉高出貨動能，使營運切入新成長軌道。

統新近期股價表現相對平淡，23日收在平盤至217元，仍在月線及季線之下，單日成交量為1,145張，呈現量縮整理態勢。

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