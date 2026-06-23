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MCU 掀二次漲價潮也救不了？大摩高喊這原因 新唐股價慘崩跌停

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股23日回檔修正，盤面個股跌多漲少，其中新唐（4919）因摩根士丹利（大摩）證券最新報告給予「劣於大盤」評級，衝擊股價開高走低，午盤即亮燈跌停鎖死，表現相對弱勢。

大摩在新出具的「MCU產業」報告中指出，由於成熟製程晶圓代工廠將更多產能分配給 AI 電源相關應用，且新增產能有限，預計 MCU 設計廠商的供應將持續面臨緊張局面，使意法半導體已通知客戶將於6 月 28 日進行第二輪漲價。

而在終端市場需求方面則大致持平。大摩指出，儘管通路商因庫存偏低以及擔憂下半年進一步漲價而展現出較強的需求，但6月消費性與工業終端的實際需求與上月相比大致持平。

大摩預計下半年現貨價格將再次上漲，但這主要是由供應吃緊和晶圓代工成本上升所驅動，而非需求拉動。因此大摩仍看好大型MCU廠商和WiFi MCU供應商，因其具備長期的邊緣 AI（Edge AI）發展機會。

至於台廠新唐，大摩仍維持「劣於大盤」評級，主要在轉向更積極的態度之前，仍在靜待其毛利率回升。

新唐 大摩 晶圓代工

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