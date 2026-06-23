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川湖近期股價狂飆 法人分析主因是大啖這些訂單

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

川湖（2059）隨GB、HGX、通用伺服器及新ASIC AI伺服器等需求優於預期，4、5月營收表現亮麗，加上多款新機種推出將帶動下半年營收更上一層樓，法人上修第2季及全年獲利預估值，並調升目標價近四成幅度。

大型本國投顧分析，川湖5月營收37.9億元，月增46.0%、年增172.0%，繳出超標成績，主要受惠具備AI伺服器滑軌接近獨家供應地位，除持續出貨 GB300給各CSP與企業客戶外，亦出貨B300 HGX及ASIC新機種。

法人指出，電源層、頂架及通用伺服器需求同步提升，加上市占優勢，上修川湖第2季營收預估值，換算約季增72%、年增122%，拜輝達VR平台及超微MI455 Helios等多款複雜設計產品導入，看好下半年營收仍可望優於上半年表現，全年營收可幾近翻倍成長。

展望2027年，隨更多客製化獨立機櫃設計需求，法人預期將為川湖營收帶來額外成長動能，估計在輝達GB/VR與ASIC AI伺服器滑軌市占率將超過80%，且於客製化機櫃領域市占更高。

川湖具有全面覆蓋CSP、企業與neocloud客戶的領先供應地位，與台灣、美國充足產能與客製化設計能力，加上滑軌成本占整體AI機櫃價格比重不到1%，及競爭有限，法人看好滑軌價格可反映創新設計，今、明年可維持高毛利率。

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