維熹股東會／AI 伺服器大電流已出貨 明年 AI 營收倍數成長

維熹（3501）23日舉行股東會，發言人游嘉德表示，該公司正處於轉型期，已經布局AI伺服器與風電儲能兩大領域，預期下半年營運將優於上半年，轉型成果可望在明年顯現，目前中國大陸客戶的AI伺服器大電流產品已經陸續出貨，美系客戶則透過ODM廠送樣認證中，隨著AI伺服器產業快速成長趨勢確立，明年AI相關產品營收可望倍數成長。

因應美國關稅政策，以及地緣政治風險，維熹持續推動產能分散布局，客戶要求由台灣或越南出貨的比重明顯提高，該公司加速將部分產能自中國大陸移轉至越南。越南廠今年開始出貨，並於3月出貨至美國市場，現階段員工規模約200人。

在AI伺服器方面，維熹指出，積極切入AI伺服器所需的大電流電源線市場，其中，中國大陸客戶已正常出貨，並受惠字節跳動與聯想等持續擴建AI資料中心，使得需求持續升溫；至於美系客戶則透過代工廠進行產品驗證，持續爭取後續導入機會。

在風力發電及儲能業務方面，維熹說，今年成長動能優於去年，上半年相關產品出貨表現不錯，下半年出貨量可望進一步增加，今年營收占比預計較去年提升1至2個百分點，主要供應電源線及模組產品給中國大陸的大型風電及儲能客戶。

維熹表示，今年下半年營運可望優於上半年，主要還是進入出貨旺季，但成長幅度仍需觀察市場變化。近期銅價維持高檔，加上產能移轉產生額外成本，對毛利率造成壓力，該公司自3月起已陸續與客戶協商調價，預估價格反映效果將於第3季逐步顯現。

維熹表示，今、明兩年是產能調整期，若越南廠下半年營運逐步步入正軌，預期明年將進入產能與體質調整尾聲，整體生產效率及成本結構有望回歸正常水準，進一步帶動明年營運表現。