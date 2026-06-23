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小摩點讚 Coherente 大漲9% 聯鈞跟漲創天價

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

昨日摩根大通舉辦與Coherent的投資會議，會後再次給出買進評價，Coherent 昨晚股價大漲逾9%。受其帶動，聯鈞今日股價逆勢衝高，午盤成功亮燈，漲停價612元，上漲55元，漲幅9.87%，市價買盤仍高掛3,500餘張，並創下股價歷史新高。

摩根大通於報告中指出，Coherent在資料中心光通訊領域的成長架構明確，短期來看需求仍十分強勁，而產能擴張則是中期成長主軸，最後長期來看，公司產品布局完整，足以延續公司成長動能。除此之外，摩根大通表示，CPO進度符合預期，甚至有機會提前，今年下半年Scale Out的貢獻將開始進入爬升期。

而隨著Coherent的InP產能逐漸擴張，法人預期，聯鈞有望接獲更多雷射封裝訂單，帶動營運成長，而光收發模組的部分，也有望一併成長。

聯鈞

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