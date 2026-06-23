建通股東會／轉型已見成效 後續營運動能穩定成長

建通（2460）23日召開股東會，董事長蘇敦禮向全體股東報告2025年度集團合併營收為31.71億元。建通集團近年積極推動企業轉型，今年已見成效，第1季已突破歷史首季獲利，後續營運動能穩定成長。

台灣特殊新型銅材廠已成為台灣技術領先之高階製造及開發商，銅鑄造+擠型+壓延+銑削全方位製程工藝整合、AI液冷微通道散熱銅材、高導電匯流銅排、異型導體銅材、超低無氧銅..等，建通協同客戶開發超性銅（石墨烯銅），其特性與導熱性皆超越無氧銅，建通已成功生產加工並交由國內電子大廠測試，近來公司積極布局AI相關供應鏈，藉由高品質的材料供應，跨入未來高階導電及散熱領域之龐大需求，將對集團營收與毛利結構帶來根本性的優化與大幅挹注。

大陸新型國標絕緣端子將於明年8/1強制轉換，建通擁有一次成型專利及研發優勢，目前積極展開客戶認證及銷售，具備絕對的市場先發優勢。

2025年11月歐盟提出 RoHS 豁免要求更新通知，其中6(c)銅合金中的鉛含量不超過4%，豁免延長至2027/6/30，越南建通成功開發環保微無鉛銅製品，客戶已持續穩定交貨，預計在2027年起，客戶將開始啟動相關認證事宜；結合越南基礎建設與生產利基，將台灣特殊新型銅材廠成功轉型經驗與製程技術導入，越南建通下半年新增高導電匯流銅排製程，後續將放眼東南亞市場之全面開拓。

建通集團各項核心策略的轉型效益加速顯現，為集團注入更強勁的成長動能，為企業創造更高價值。