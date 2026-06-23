後續獲利動能轉強 法人調升奇鋐目標價

奇鋐（3017）受惠產品組合轉佳，伺服器營收占比攀升、水冷零組件生產良率提高等有利條件，法人預期第2季毛利率優於預期，看好後續季度可望維持向上趨勢，調高今、明年獲利預估值，並上調目標價。

投顧法人分析，雖然輝達GB系列伺服器第2季進入轉換期，拉貨動能放緩，壓抑奇鋐營收表現，所幸伺服器營收比重拉升為60%至70%，加上水冷零組件良率提高及專案進入量產打樣成本降低，單季毛利率將高於原先預估的30%水準，費用率下降有助營益率提高。

隨AWS Trainium3伺服器氣冷零組件預計6月開始出貨，法人觀察，奇鋐美系客戶GB系列伺服器加單效應，將於第3季挹注營收，而輝達VR200伺服器、Meta ASIC伺服器水冷零組件陸續加入貢獻，第4季AWS Trainium3水冷小量生產、Google TPU v8 開始量產，下半年營收將開始走高。

法人指出，除輝達Vera Rubin Compute Tray、Switch Tray水冷零組件產值將較GB系列多出4至5成外，還有LPU Rack、Vera CPU Rack、CPO Switch內晶片與外部雷射光源，及部分CPU與旁邊DIMM開始採用水冷設計，雖然目前預期周邊機櫃僅少量貢獻，但將添增後續潛在上修動能。

此外，中國大陸雲端服務供應商客戶雖然晶片功耗不高，但使用晶片密度增加，同樣增加從氣冷轉水冷的散熱需求，營收基期較低將有利於後續倍數增長，法人看好2027年下半年對產能需求進一步躍升。